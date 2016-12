Sin... Pretensión !!! Por Marina Guzmán

Las palabras son trazos que cuentan historias, que construyen idearios, que aprisionan las mentes y sujetan el devenir humano. Y cuando estas construyen imaginarios colectivos, adquieren fuerza, enarbolan libertarios y libertades, aquellas que los hombres hacen suyas por una causa o un ideal. Eso es un DIARIO, una publicación nutrida de cotidianeidad para compartir vida y café cada mañana.

Cuando cierra un negocio también es una historia que concluye para iniciar otras nuevas, pero cuando un DIARIO cierra, tiene otra connotación. Así las rutinarias mañanas de Ica, sin el Diario que le dio presencia, tradición y vida, al estilo periodístico de una ciudad, serán un manifiesto.

Porque el desprendimiento también es amar. Amar los logros de ver al hijo marcharse dotado de esa estructura que sostuvo sus días; se van cerrando ciclos y hoy el Diario DECANO La Voz de Ica dejará en esta ausencia su PRESENCIA DE 97 años. Y en ese saludo... nunca despedida, llegue el abrazo generoso a la Opinión, a Correo y a cada publicación regional. ¡Sin… pretensión!!!

-La Magia de Ica- artículo publicado hace tres años, motivó en mí, ese despertar libertario de opinar con convicción, sin más pretensión que la opinión de una ciudadana de a pie, dolida y saturada, frente al hartazgo del chisme populoso que ofende agrediendo honras. Seguiré pensando en esa MAGIA, que aún indescifrable me cautiva y atrapa para seguir hurgando su pasado; motivada por su presente y plenamente convencida de la oportunidad de su futuro.

Historias van, historias vienen. Mi gratitud a Dios, al Diario y a las personas que tuvieron la amabilidad de leer mis comentarios. Las necesarias disculpas, si estos no estuvieron a la altura de las circunstancias. Aprendí en este humilde oficio a investigar y pensar antes de opinar y en ese aprendizaje descubrí el placer de ser parte de ese cambio que necesitamos cada uno de los peruanos para construir el país que nos merecemos y que empieza con uno mismo.

La noticia

Hoy 14 de Agosto es un día histórico para el mundo. Cuba y Estados Unidos reiniciaron Relaciones Diplomáticas luego de 54 años. La gran REVOLUCIÓN de los hombres, es ese cambio personal para viabilizar esta humana sociedad. Derribando los muros de racismo, olvido e indiferencia. Así cayó el muro de Berlín… caerá el bloqueo económico a Cuba y se caerán esas falsas libertades que detienen y no construyen.

-Todo lo que divide al hombre, todo lo que especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad- (José Martí 1853-1895, considerado el apóstol cubano, inspirador de la Revolución de Fidel) y hoy lo refirió el Secretario General del Estado Americano, John Kerry antes de izar la bandera estadounidense en el malecón isleño.

A continuación el diálogo que sostuve con Anna-Marie Begerock, investigadora de la Muestra que habla sobre las momias del Perú antiguo y ese pasado que debemos hacerlo brillar en el mundo, como Egipto ¿Por qué… NO? Y desde Ica ¿Por qué… NO?

A Anna-María, la arqueóloga, (Con referencia al artículo N° 32, sobre la Muestra El Brillo de las Momias de la artista cubana Nancy Torres):

1.- ¿Cuál es su especialidad? Soy «Momióloga», una especialización que se está formando ahora. En la base me formé como Arqueóloga, pero durante los trabajos con momias en museos e instituciones que he estudiado varios métodos de investigación de restos humanos; como la conservación preventiva, el estudio de los textiles, la examinación de imágenes radio-x y Ct....y varios más, todo lo que se necesita para saber más de momias y su vida antes de la momificación.

2.- ¿Antes de conocer a Nancy Ud. se interesaba por la cultura peruana más allá del ámbito académico? Sí, mucho. En el 2003 me fui a un largo viaje para ver casi todo del país y me fascinaba!

3.- ¿Qué representa el Perú que conoce, en su formación como promotora cultural y en las conferencias que desarrolla acompañando la Muestra? Yo conozco físicamente el Perú. La obra de Nancy Torres y mi parte arqueológica andan muy bien juntas, porque ella expresa sin palabras sentimientos de la cultura incaica y de las culturas preincaicas, cuyas raíces persisten en el Perú de hoy. Y yo añado con historia sobre estas culturas, añado por qué estas culturas tenían un culto a los muertos tan profundo, que no ha sido conocido por los españoles.

4.- ¿Cuál es la significancia académica de trabajar la Muestra?

Nancy Torres tiene una magia en su obra, que habla con la gente y la palabra clave es siempre: «LA IDENTIDAD ROBADA». Los visitantes lo notan, sin explicaciones y esto también me fascina. Para la momióloga, arqueóloga, las momias y sus culturas de origen ya no son simplemente especímenes, culturas, vasijas, las momias no solamente tenían una vida como personas reales una vez antes de ser momificadas (con enfermedades, sueños, hijos, problemas....) sino que ellos fueron ancestros muy venerados por sus comunidades y mantenían su valor espiritual hasta que fueron profanados. Entonces mi trabajo, será no sólo la conservación de la momia y la reconstrucción de su vida, sino también la revalorización de estos personajes.

Así ella nos responde al Perú que somos, aquel con el que soñó Don Octavio Nieri Cardona, fundador del Diario; con aquel Perú oportuno bajo la dirección de su sucesor Atilio Nieri Boggiano y continuó… bajo la dirección de Mariella Nieri de Macedo, en esa generosidad de publicar con honor y verdad.

Al componente familiar que hizo posible estos casi 100 años de publicación, parafraseando a Antonio Machado, les decimos:

-Caminantes no hay camino, se hace camino al andar… -

Y el pueblo iqueño le dice a su "ESTIMADO DIARIO":

¡Hasta luego... despedidas jamás!!! Porque AUSENCIA significará siempre «PRESENCIA».

¡Una colaboración…

sin pretensión!!!

Marina Guzmán

Lima, Agosto 15 de 2015

